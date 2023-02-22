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22 февраля, 17:10

Политика

Гонки вооружений не будет? К чему приведет приостановка Россией участия в ДСНВ

Владимир Путин 21 февраля заявил, что РФ приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о СНВ. Соответствующий законопроект поддержали в Госдуме и Совете федерации. Рассказываем подробности и разбираемся, к чему может привести этот шаг.

Приостановка договора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Речь идет не о выходе из соглашения, а именно о заморозке его действия. Прежде чем вернуться к вопросу о восстановлении работы в рамках ДСНВ, необходимо понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Великобритании и Франции, добавил президент.

Хочу подчеркнуть: США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?
Владимир Путин
президент России

Законопроект о приостановке участия в ДСНВ был внесен в Госдуму, где депутаты единогласно его поддержали. Такое же решение затем приняли и в Совете Федерации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что основная цель России в этом вопросе – убедиться в соблюдении ядерного паритета. Он также отметил реакцию западных стран на решение РФ. "Эта реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам", – указал Песков.

Договор о СНВ был заключен между США и Россией 8 апреля 2010 года. Соглашение предполагает реальное и необратимое сокращение стратегических наступательных вооружений, которое можно проверить. При этом обе стороны имеют право самостоятельно определять их состав и структуру в суммарных пределах, указанных в договоре.

В Минобороны пояснили, что российская сторона продолжит соблюдать ограничение, касающееся количества носителей ядерных зарядов в рамках ДСНВ. Также РФ будет придерживаться соглашения между США и СССР от 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.

Ранее президент США Джо Байден назвал произошедшее "большой ошибкой". В НАТО также выразили сожаление о решении Москвы по ДСНВ и призвали его пересмотреть. В свою очередь, в ООН заявили, что обе страны должны немедленно вернуться к полному выполнению договора.

"Россия посылает сигнал США"

Фото: Министерство обороны РФ

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что приостановка участия в ДСНВ вряд ли приведет к гонке вооружений между США и РФ. Об этом он заявил Москве 24.

Гонка вооружений не нужна России. Также она не нужна действующей администрации США... Гонка вооружений, с одной стороны, будет истощать ресурсы обеих стран, а с другой – приведет лишь к росту нестабильности в мире. В конечном счете это невыгодно никому.
Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

По мнению эксперта, своими действиями Россия, в частности, реагирует на украинский конфликт. "Россия в том числе посылает сигнал США, что недовольна поставками вооружений Киеву. Но Байден сделал слишком большую ставку на Украину и не откажется поддерживать ее", – предположил Блохин.

Эксперт не исключил, что Россия может возобновить выполнение положений договора после завершения СВО. "Это довольно важный документ в архитектуре мировой безопасности. На Россию и США приходится более 90% ядерного потенциала. Договор во многом регулирует политику Москвы и Вашингтона в области ядерных вооружений, и они попытаются его сохранить", – говорит политолог.

В случае если ДСНВ аннулируют, то есть хотя бы одна из сторон полностью выйдет из договора, тогда действительно появляются риски неконтролируемой гонки вооружений, заключил Блохин.

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