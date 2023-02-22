Гонки вооружений не будет? К чему приведет приостановка Россией участия в ДСНВ

Владимир Путин 21 февраля заявил, что РФ приостанавливает свое участие в российско-американском Договоре о СНВ. Соответствующий законопроект поддержали в Госдуме и Совете федерации. Рассказываем подробности и разбираемся, к чему может привести этот шаг.
Приостановка договора
Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Речь идет не о выходе из соглашения, а именно о заморозке его действия. Прежде чем вернуться к вопросу о восстановлении работы в рамках ДСНВ, необходимо понять, как в нем будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО – Великобритании и Франции, добавил президент.
Законопроект о приостановке участия в ДСНВ был внесен в Госдуму, где депутаты единогласно его поддержали. Такое же решение затем приняли и в Совете Федерации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что основная цель России в этом вопросе – убедиться в соблюдении ядерного паритета. Он также отметил реакцию западных стран на решение РФ. "Эта реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам", – указал Песков.
В Минобороны пояснили, что российская сторона продолжит соблюдать ограничение, касающееся количества носителей ядерных зарядов в рамках ДСНВ. Также РФ будет придерживаться соглашения между США и СССР от 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет.
Ранее президент США Джо Байден назвал произошедшее "большой ошибкой". В НАТО также выразили сожаление о решении Москвы по ДСНВ и призвали его пересмотреть. В свою очередь, в ООН заявили, что обе страны должны немедленно вернуться к полному выполнению договора.
"Россия посылает сигнал США"
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что приостановка участия в ДСНВ вряд ли приведет к гонке вооружений между США и РФ. Об этом он заявил Москве 24.
По мнению эксперта, своими действиями Россия, в частности, реагирует на украинский конфликт. "Россия в том числе посылает сигнал США, что недовольна поставками вооружений Киеву. Но Байден сделал слишком большую ставку на Украину и не откажется поддерживать ее", – предположил Блохин.
Эксперт не исключил, что Россия может возобновить выполнение положений договора после завершения СВО. "Это довольно важный документ в архитектуре мировой безопасности. На Россию и США приходится более 90% ядерного потенциала. Договор во многом регулирует политику Москвы и Вашингтона в области ядерных вооружений, и они попытаются его сохранить", – говорит политолог.
В случае если ДСНВ аннулируют, то есть хотя бы одна из сторон полностью выйдет из договора, тогда действительно появляются риски неконтролируемой гонки вооружений, заключил Блохин.