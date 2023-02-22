Госдума одобрила закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Фото: Агентство "Москва"

Депутаты Госдумы в ходе собрания единогласно одобрили закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу внес в ГД Владимир Путин. Теперь действие ДСНВ приостанавливается, а решение о его возобновлении будет принимать российский президент.

О приостановке участия РФ в договоре Путин объявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. Соглашение было заключено между РФ и США в 2010 году.

В ходе озвучивания решения глава государства заявил, что перед тем, как вновь начать обсуждать ДСНВ, РФ должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании, а не только США.

После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил российскую сторону пересмотреть данное решение. При этом он отметил, что Альянс проанализировал обстановку с наличием у него боеприпасов. Теперь НАТО будет стимулировать промышленность с целью наращивания производства вооружений.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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