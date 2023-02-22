Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Сенаторы Совета Федерации единогласно одобрили закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Отмечается, что действие Договора между РФ и США приостанавливается, а решение о возобновлении участия Москвы принимает президент РФ. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ. Он напомнил, что в начале февраля были обнародованы заявления Альянса с требованием выполнить условия ДСНВ. Президент назвал это театром абсурда.

Ранее депутаты Госдумы в ходе собрания единогласно одобрили закон о приостановке участия России в ДСНВ. Теперь действие ДСНВ приостанавливается, а решение о его возобновлении будет принимать российский президент.



Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

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