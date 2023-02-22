13:27Политика
Реакция Запада на приостановку РФ участия в ДСНВ не дает повода к ведению диалога – Песков
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Реакция Запада на приостановку Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не дает повода к ведению диалога, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы видим с вами первую реакцию. Она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков акцентировал внимание на том, что России в данный момент важно обезопасить страну, в том числе и в контроле над вооружением и в вопросах стратегической стабильности.
Представитель Кремля также заявил о сохранении терпеливого подхода в ожидании готовности оппонентов России к проведению переговоров.
По его словам, Россия вернется к выполнению ДСНВ после того, как Запад будет принимать во внимание озабоченности страны.
Ранее депутаты Госдумы в ходе собрания единогласно одобрили закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Инициативу внес в ГД Владимир Путин. Теперь действие ДСНВ приостанавливается, а решение о его возобновлении будет принимать российский президент.
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе
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