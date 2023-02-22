Реакция Запада на приостановку РФ участия в ДСНВ не дает повода к ведению диалога – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Реакция Запада на приостановку Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не дает повода к ведению диалога, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы видим с вами первую реакцию. Она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков акцентировал внимание на том, что России в данный момент важно обезопасить страну, в том числе и в контроле над вооружением и в вопросах стратегической стабильности.

Представитель Кремля также заявил о сохранении терпеливого подхода в ожидании готовности оппонентов России к проведению переговоров.

По его словам, Россия вернется к выполнению ДСНВ после того, как Запад будет принимать во внимание озабоченности страны.

Ранее депутаты Госдумы в ходе собрания единогласно одобрили закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Инициативу внес в ГД Владимир Путин. Теперь действие ДСНВ приостанавливается, а решение о его возобновлении будет принимать российский президент.



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