НАТО предпринимает меры, которые посягают на безопасность РФ – Песков

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Североатлантический альянс демонстрирует откровенную враждебность по отношению к российской стороне, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Причем непросто вербальную позицию, на словах, но и действует, предпринимает меры, которые посягают на нашу безопасность. Мы должны на это отвечать. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает свое участие в ДСНВ. Российский лидер подчеркнул, что ядерные арсеналы есть не только у США, но и у других стран – Франции и Великобритании.

На это генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал российскую сторону пересмотреть свое решение. Однако он заявил, что Альянс оценил наличие у него боеприпасов и теперь намерен стимулировать выпуск вооружений.

Инициативу 22 февраля одобрили в Госдуме. Решение о возобновлении ДСНВ будет принимать российский президент.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!