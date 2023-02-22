РФ готова защищаться любым оружием, включая ядерное – Медведев

Фото: kremlin.ru

Российская сторона будет защищаться любыми средствами, в том числе ядерным оружием. Об этом в своем телеграм-канале заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Если Вашингтон желает поражения Москвы, то РФ стоит на пороге мирового конфликта, подчеркнул политик. Медведев напомнил про послание Владимира Путина парламенту, где последний объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. По мнению замглавы СБ, данное решение было ожидаемым, его он предсказывал еще в прошлом году.

Согласно оценке Медведева, приостановка соглашений будет иметь огромный резонанс в мире и в частности в Белом доме.

"Ведь американский истеблишмент рассуждал до сих пор примерно так: мы будем гадить вам везде и во всем, мы будем поставлять гигантские объемы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема", – написал зампред СБ.

Медведев добавил, что она не имеет отношение к общему контексту партнерства РФ и США. Американцы допустили ошибку, порожденную mania grandiosa, считает он. США ощущают свою безнаказанность и превосходство, подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза также процитировал Путина, который во время оглашения послания парламенту подчеркнул, что победить российскую сторону на поле боя невозможно. Медведев отметил, что именно с этим связано приостановление ДСНВ. Политик рекомендовал американским элитам подумать о том, к чему привели их действия.

О приостановке участия РФ в Договоре Путин объявил в ходе обращения к Федеральному собранию 21 февраля. Соглашение было заключено между РФ и США в 2010 году. Уже сегодня инициативу рассмотрят члены Госдумы.

Накануне Медведев также прокомментировал данное решение, отметив, что невозможно вести борьбу против РФ и одновременно пытаться вести с ней диалог по стратегической стабильности. По мнению политика, Вашингтон получил по заслугам за глупую антироссийскую политику.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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