22 февраля, 19:59Политика
Приостановка участия РФ в ДСНВ не приближает стороны к ядерной войне – МИД
Фото: depositphotos/barselona_dreams
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что решение российской стороны о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не приблизит ядерное противостояние.
"Я не считаю, что решение приостановить действие ДСНВ приближает нас к ядерной войне", – подчеркнул дипломат в эфире телеканала "Россия 1".
Рябков также сделал акцент на том, что РФ не меняет своего отношения к условиям использования ядерного оружия в гипотетических ситуациях.
"Прямой увязки здесь нет", – резюмировал он.
Ранее Владимир Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию о приостановке участия Москвы в ДСНВ.
Он отметил, что ядерные арсеналы есть не только у США, но и у других стран – Франции и Великобритании. В связи с этим для возвращения в ДСНВ России необходимо узнать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.
В свою очередь, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что российская сторона будет защищаться любыми средствами, в том числе ядерным оружием. Согласно его оценке, приостановка соглашений будет иметь огромный резонанс в мире и Белом доме.
Госдума одобрила закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
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