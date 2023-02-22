Приостановка участия РФ в ДСНВ не приближает стороны к ядерной войне – МИД

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заверил, что решение российской стороны о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не приблизит ядерное противостояние.

"Я не считаю, что решение приостановить действие ДСНВ приближает нас к ядерной войне", – подчеркнул дипломат в эфире телеканала "Россия 1".

Рябков также сделал акцент на том, что РФ не меняет своего отношения к условиям использования ядерного оружия в гипотетических ситуациях.

"Прямой увязки здесь нет", – резюмировал он.

Ранее Владимир Путин объявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию о приостановке участия Москвы в ДСНВ.

Он отметил, что ядерные арсеналы есть не только у США, но и у других стран – Франции и Великобритании. В связи с этим для возвращения в ДСНВ России необходимо узнать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.

В свою очередь, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что российская сторона будет защищаться любыми средствами, в том числе ядерным оружием. Согласно его оценке, приостановка соглашений будет иметь огромный резонанс в мире и Белом доме.



Госдума одобрила закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

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