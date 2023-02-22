Москва будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов – МО

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Москва будет соблюдать ограничения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по количеству носителей ядерных боезарядов, сообщил замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

По его словам, продолжится обмен уведомлений. Он напомнил, что накануне Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском договоре, при этом страна из него не выходит.

"Что касается уровней, которые были объявлены Владимиром Владимировичем по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться… И, соответственно, процесс обмена уведомлений в рамках соглашений 1988 года между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме", – заявил Ильин.

Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ. Он напомнил, что в начале февраля были обнародованы заявления Альянса с требованием выполнить условия ДСНВ. Президент назвал это театром абсурда.

Ранее депутаты Госдумы в ходе собрания единогласно одобрили закон о приостановке участия России в ДСНВ. Теперь действие ДСНВ приостанавливается, а решение о его возобновлении будет принимать российский президент.

Позже закон одобрили члены Совфеда.

Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

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