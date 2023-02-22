Байден назвал большой ошибкой решение РФ приостановить участие в ДСНВ

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Американский лидер Джо Байден назвал решение российской стороны о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) большой ошибкой.

"На вопрос журналистов перед встречей с Бухарестской девяткой президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-3 – это большая ошибка", – написал в Twitter-аккаунте журналист телеканала CBS из пресс-пула Белого дома Эд ОКифи.

О приостановке участия РФ в ДСНВ Путин объявил в ходе озвучивания послания Федеральному собранию. Соглашение было заключено между РФ и США 8 апреля 2010 года.

Во время обращения к парламенту глава государства отметил, что ядерные арсеналы есть не только у США, но и у других стран – Франции и Великобритании. В связи с этим для возвращения в ДСНВ России необходимо узнать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.

После этого Путин внес законопроект в Госдуму. 22 февраля думские депутаты единогласно одобрили инициативу, затем за нее проголосовали сенаторы Совфеда. Решение о возобновлении договора будет принимать российский президент.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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