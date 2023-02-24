Медведев призвал отодвинуть угрозы для России до границ Польши

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал отодвинуть существующие для России угрозы как можно дальше от ее территориальных границ.

"Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши", – написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, главной целью соперников России является ослабление Москвы. Именно по этой причине западные государства не заинтересованы в завершении конфликта.

При этом рано или поздно, заявил политик, все же появится соглашение, однако тогда Россия столкнется с изматывающими обсуждениями, истериками и хамством со стороны соперников, которые будут не согласны с итогами спецоперации на Украине.

Медведев уверен, что "новое легальное" украинское правительство не остановится. Его представители будут и дальше провоцировать мировой конфликт, чего нельзя допустить.

Ранее политик заявил о готовности РФ защищаться любыми способами, в том числе ядерным оружием. Медведев обратил внимание, что приостановка участия РФ в ДСНВ вызовет большой резонанс в США, правительство которых совершило ошибку.



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