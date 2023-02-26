Путин заявил, что РФ не возражает против участия стран НАТО в диалоге по ДСНВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская сторона не возражает против участия государств Североатлантического альянса в обсуждении Договора о СНВ. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

"В условиях, когда блок НАТО с подачи американцев – те пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления – мы знаем об этом. Ну, они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, получается так. Ведь они же формально не являются стороной в этом договоре, в нем две стороны: Россия и Соединенные Штаты", – подчеркнул Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Это соглашение было заключено между РФ и США 8 апреля 2010 года.

На это заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой по вопросу ДСНВ. По ее словам, американская сторона готова к диалогу без обвинений и предварительных условий в случае, если аналогичное желание есть у России.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

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