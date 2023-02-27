В Госдепе заявили, что США выполняют ДСНВ

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Помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт заявила, что страна по-прежнему придерживается обязательств в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), передает РИА Новости.

"США продолжают полностью придерживаться СНВ-3, в том числе в численных ограничений договора", – заявила Стюарт в аналитическом центре Brookings.

Профильный помощник госсекретаря добавила, что Россия может направить своих инспекторов на американские объекты, чтобы лично убедиться в необоснованности собственных претензий.

"Хорошие новости в том, что буквально все это легко устранимые проблемы, если Москва решит вернуться к выгодам транспарентности и стабильности", – добавила дипломат.

По словам Стюарт, в Штатах еще летом 2022 года подтвердили готовность принять инспекторов, которые могли прибыть в страну как коммерческими авиарейсами, так и государственными самолетами.

Дипломат также сообщила, что США пока не получили от РФ официального уведомления о приостановке участия в ДСНВ. Дальнейшие перспективы работы по данному договору станут понятны после формализации приостановки с российской стороны, объяснила Стюарт.

В Госдепе подчеркнули, что убедить РФ возобновить участие в договоре выгодно для всех сторон. Вместе с тем отмечается, что действия Москвы по ДСНВ не вынудят Вашингтон отказаться от поддержки Киева.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.

На это заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой по вопросу ДСНВ. По ее словам, американская сторона готова к диалогу без обвинений и предварительных условий в случае, если аналогичное желание есть у России.

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