РФ передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в ДСНВ – Рябков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия 28 февраля передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в ноте говорится, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения будут соблюдаться. Речь идет об ограничении по количествам соответствующих систем. При этом замминистра не исключил продолжение контактов по данному вопросу.

Накануне Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Согласно закону, Россия приостанавливает действие соглашения между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ, регламентирующий этот процесс, был подписан в 2010 году.

Закон предусматривает вступление в силу сразу после официального опубликования. В документе также прописан порядок возобновления участия РФ в ДСНВ – решение об этом будет приниматься президентом страны.

Глава государства заявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений в ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля.

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

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