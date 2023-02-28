США нужно пересмотреть антироссийскую политику для возврата к ДСНВ – посол РФ

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Вашингтон многие годы нарушает центральные положения Договора о количественных ограничениях СНВ. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Так, Соединенные Штаты по несогласованной с РФ процедуре объявляют пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи. Таким образом, по словам Антонова, более сотни из них были нелегитимно выведены из-под расчета по ДСНВ. При этом российским инспекторам так и не дали возможность удостовериться в результатах проведенного "переоборудования".

Дипломат также заявил, что Вашингтон развязал против России гибридную войну, втянув в нее своих союзников из Европы. Кроме того, в США открыто ставят перед собой цель нанести РФ стратегическое поражение. И одновременно с этим, как ни в чем не бывало, настаивают на инспектировании российских баз СНВ.

"Тех самых, которые при содействии Пентагона подверглись украинским атакам. Где здесь приверженность духу и букве ДСНВ и его ключевой цели – укреплять безопасность участников соглашения? Ничего, кроме наглого желания прощупать защищенность наших стратегических объектов, не просматривается", – приводит слова Антонова пресс-служба дипмиссии.

Посол также обвинил США в том, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до сих пор не вступил в силу.

Российский дипломат прокомментировал приостановление участия РФ в ДСНВ, назвав это решение единственно верным в нынешних обстоятельствах. Тем не менее, по его словам, Россия продолжает соблюдать предусмотренные договором количественные ограничения.

Чтобы Россия вернулась к полноценному функционированию соглашения, Соединенным Штатам необходимо пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, добавил Антонов.

"Пока же мы видим ровно противоположное: США не готовы даже к символическим позитивным жестам. Почему бы Вашингтону, например, не начать с того, чтобы снять запрет на проведение традиционных ежегодных церемоний с участием представителей России и США на Арлингтонском кладбище, посвященных встрече советских и американских войск на Эльбе 25 апреля 1945 года?" – заключил Антонов.

Владимир Путин 21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о СНВ.

Президент РФ добавил, что необходимо учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании. Для возвращения в договор РФ необходимо узнать, как будет учитываться совокупный ударный арсенал НАТО.

23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты хотят возобновить двухсторонние инспекции с Россией в рамках ДСНВ.

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