Приостановка членства РФ в FATF является опасным шагом – посол в США

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Приостановка членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) является опасным шагом, который создает риск разрушения глобальной архитектуры противодействия финансированию терроризма, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

"Администрация отказывается понять, что приостановка участия России в FATF – опасный шаг, который фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия "отмыванию" денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения", – заявил Антонов.

Он отметил, что Соединенные Штаты готовы пожертвовать стабильностью и благополучием всего человечества ради сведения счетов с Россией. По мнению Антонова, такая позиция представляется в высшей степени безответственной. Кроме того, по его словам, американская сторона знает, каких успехов добилась Россия за двадцать лет членства в FATF.

24 февраля FATF приостановила членство РФ по итогам заседания организации в Париже в связи с проведением спецоперации на Украине. В Росфинмониторинге назвали данное решение безосновательным.

FATF была образована членами "Большой семерки" в 1989 году. Группа занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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