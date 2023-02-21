Румыния приостановит деятельность Российского центра культуры и науки

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В МИД Румынии сообщили диппредставителю РФ в Бухаресте о решении властей приостановить работу Российского центра культуры и науки (РЦНЕ). Об этом информирует сайт ведомства.

По версии министерства, решение связано с якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Власти Румынии уверены, что учреждение осуществляет действия, которые искажают историческую правду для румынского общества. В связи с этим российская сторона якобы перестала укреплять культурные связи между странами, считают в Бухаресте.

"Государственный секретарь по стратегическим вопросам передал решительное неодобрение румынской стороной постоянных попыток российской стороны гибридных атак и дезинформации путем усечения и преднамеренной манипуляции реальностью и призвал последнюю отказаться от такой практики", – заявили в министерстве.

При этом приостановка деятельности учреждения случится не позднее 20 августа текущего года.

РЦНЕ в Бухаресте появился на основании соглашения между правительствами Румынии и России об открытии и условиях деятельности Румынского института культуры в Москве и Российского центра науки и культуры в Бухаресте. Документ был подписан в российской столице в 2013 году.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что посольство Франции в Центральноафриканской Республике создало цикл лекций о главных французских деятелях культуры. При этом героем первой подобной лекции стал русский поэт Александр Пушкин.

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