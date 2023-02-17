Захарова заявила о максимальной вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине

Вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине достигло максимальной стадии. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что киевский режим согласует с США каждый свой шаг.

Кроме того, Мария Захарова прокомментировала слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Ранее она заявила, что США поддерживают нанесение украинскими войсками ударов по военным объектам в Крыму. В ответ представитель МИД России порекомендовала ей заняться белыми шарами и НЛО.

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