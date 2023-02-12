Американский политолог заявил о скором переломном моменте на Украине из-за слабости ВСУ

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Американский геостратег Джордж Фридман заявил, что ВСУ удавалось противостоять российским солдатам до недавнего времени, но вскоре в конфликте на Украине может произойти переломный момент и кульминация. Об этом он написал в статье для Geopolitical Futures.

Фридман считает, что в настоящий момент украинская армия ощутимо ослабла. По его словам, успехи России на поле боя в ближайшее время могут привести к серьезным трудностям для Украины.

"Нынешняя слабость украинской армии связана с отсутствием ракет большей дальности", – считает политолог.

По мнению Фридмана, ВСУ не хватает вооружения, которое могло бы помешать войскам России получать подкрепления и припасы. Эксперт заявляет, что в скором времени Киев должен получить ракеты большой дальности от США, но предупреждает о непредвиденных последствиях, которые могут возникнуть в случае сбоя контроля над подобным вооружением.

Ранее сообщалось, что США выделят Украине пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. В него, помимо прочего, войдут ракеты большой дальности.

США выделят новый пакет военной помощи Киеву с ракетами GLSDB

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