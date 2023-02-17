Белый дом обвинили в бездействии после ЧП в Огайо

В США назревает политический кризис на фоне химической катастрофы в Огайо. Белый дом обвиняют в бездействии, а американские СМИ – в замалчивании реальных масштабов ЧП.

В американском штате Огайо произошло крушение грузового поезда, в цистернах которого содержался опасный канцерогенный винилхлорид. Происшествие вызвало отравление реки Огайо, от которой зависит водоснабжение пяти миллионов американцев. Дым от пожара был настолько ядовит, что пожарные отказывались тушить состав несколько суток, дожидаясь, когда винилхлорид выгорит сам.

К чему привела авария с поездом, перевозящим винилхорид? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.