В акватории Байкала зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,9 балла

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В акватории озера Байкал в Иркутской области зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,9 балла в эпицентре. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Землетрясение было зарегистрировано в 10:35 по местному времени (05:35 по московскому времени) в 18 километрах от поселка Большое Голоустное. Как добавили в ведомстве, в Иркутске интенсивность подземных толчков составила 3 балла.

"Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Филиппинах, около острова Лусон. Подземные толчки зарегистрировали 15 февраля в 21:10 по московскому времени. Эпицентр находился в 11 километрах от населенного пункта Миага, очаг толчков залегал на глубине чуть более 20 километров.



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