Эксперт призвал не бояться ехать в Турцию

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Сильных землетрясений на курортах Турции на Средиземноморском побережье не предвидится, поэтому россиянам не следует опасаться ехать туда на отдых. Об этом РИА Новости рассказал директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Он отметил, что Кемер, Анталья и Мармарис располагаются на плите, поэтому все землетрясения, которые там случаются, будут слабее, чем на границе Анатолийской плиты.

"Поэтому таких сильных и разрушительных землетрясений, как те, что были недавно, там не будет. Кроме того, история показывает, в прибрежных районах Средиземного моря не было землетрясений выше семи баллов", – подчеркнул эксперт.

Доктор технических наук добавил, что сейсмология предполагает мониторинг, а не прогнозы.

"С моей точки зрения, катастрофических землетрясений там ожидать не стоит", – сказал он.

По словам Виноградова, в Турции очень внимательно следят за строительством туристской инфраструктуры.

"С 1999 года в Турции установили достаточно жесткие правила к туристическим зданиям и гостиницам. Я думаю, что там все должно быть достаточно нормально в этом плане", – резюмировал он.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года. Кроме того, в тот же день произошло второе землетрясение магнитудой 7,6.

Ранее говорилось, что самолеты МЧС России со спасателями и врачами на борту, которые работали в Турции после землетрясения, приземлились в Москве. Уточняется, что более 150 специалистов устраняли последствия трагедии в самой пострадавшей турецкой провинции. Вернувшихся спасателей встречали их родственники и близкие, а также оркестр МЧС РФ.

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