Российские спасатели вернулись из Турции после завершения поисково-спасательной операции

Самолеты МЧС РФ приземлились в столице со спасателями и врачами на борту, которые работали в Турции после землетрясения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что более 150 специалистов МЧС устраняли последствия землетрясения в самой пострадавшей турецкой провинции.

Вернувшихся спасателей встречали их родственники и близкие, а также оркестр МЧС РФ с патриотическими композициями.

Спасатели отряда "Центроспас" аттестованы по методологии INSARAG как отряд тяжелого класса. Они готовы к проведению круглосуточных работ на нескольких участках одновременно, сообщили в МЧС России. Всего в РФ три подобных отряда, что больше, чем в других странах.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что ведомство завершает поисково-спасательные операции в пострадавших от землетрясений Турции и Сирии и что было принято решение о выводе российских спасателей из зоны бедствия.

Землетрясение случилось на юго-востоке Турции 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года.

По последним данным, количество жертв при землетрясениях в Турции достигло 31 974 человек, 195 962 потерпевших переселены из зоны бедствия в другие регионы. Более 80,2 тысячи человек числятся пострадавшими в результате ЧП.

Российские спасатели вернулись из Сирии после завершения поисково-спасательной операции

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