Российские спасатели нашли 150 тыс долларов наличными под завалами дома в Турции

Фото: телеграм-канал Mash

Спасатели МЧС РФ нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги в полном объеме были переданы под опись полицейским.

В Турции 6 февраля случились мощные землетрясения. По информации управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), в результате катаклизма погибли свыше 31,5 тысячи человек, среди жертв есть и граждане РФ.

Согласно данным аналитиков, ущерб турецкой экономике из-за подземных толчков может достичь 84 миллиардов долларов. Например, 70,8 миллиарда долларов составит ущерб жилым зданиям, а 10,4 миллиарда долларов – потери национального дохода.



Российские спасатели передали найденные под завалами 150 тыс долларов турецкой полиции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!