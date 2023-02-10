Тело второго погибшего ребенка граждан РФ извлекли из-под завалов в турецком Хатае

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Тело второго ребенка погибших россиян извлекли из-под завалов в турецком городе Хатай. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным министерства, ребенка нашли без признаков жизни.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Спустя два дня после происшествия стало известно, что под завалами в одном из турецких городов может находиться семья россиян. Близкие тогда рассказали, что родители с двумя маленькими детьми отправились в Хатай к родственникам, а в момент землетрясения находились в доме.

Сообщалось, что россиянка, ее муж и дети 4 и 2,5 года жили на первом этаже дома почти в центре города. Однако спасатели долгое время якобы не могли попасть к месту происшествия.

Российским спасателям удалось определить место нахождения граждан РФ лишь 9 февраля. Первыми удалось найти женщину с одним ребенком. Они не подавали признаков жизни. Позже спасатели обнаружили и мужа погибшей.

В общей сложности в результате землетрясения в Турции погибли 18 342 человека, а пострадали 74 242 гражданина.



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