Семья из России оказалась под завалами после землетрясения в Турции – СМИ

Фото: Москва 24

Семья из России оказалась под завалами после землетрясения в Турции. Предварительно, пострадавшие проживают в Москве, сообщает "Московский комсомолец".

По словам знакомых семьи, под завалами в городе Хатай находятся Ирина Эрйетли, ее муж Аталай, а также их сыновья, которым 4 и 2,5 года. Они уже двое суток не получали воду и еду.

"Мы звонили в МИД, но не смогли дозвониться. Ни одно консульство не дает ответа", – пояснила знакомая семьи.

Она уточнила, что мужчина – турок, который получил гражданство РФ. Вместе с женой он живет и работает в Москве, а в Турцию они поехали навестить родственников.

В момент землетрясения они вместе с родителями мужчины находились дома в центре города. Они проживали на первом этаже, поэтому, когда дом обрушился, они оказались под завалами. Родителей мужчины "своими руками еле-еле" вытащил старший сын.

Знакомые уточнили, что спасать семью не торопятся. Соседи и местные жители якобы ходят вокруг дома с тепловизорами, которые указывают, что люди под завалами живы. Однако для освобождения необходим подъемный кран.

"Мы звонили в местное МЧС, нам сказали, что семья занесена в список ожидающих помощи. Но, по их словам, в тот район еще не доехала ни одна профессиональная бригада. Хотя Хатай – это не село, а крупный город. Их дом находится в самом центре", – говорится в сообщении.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. В результате происшествия погибли 6 234 человека, а пострадали 37 011.



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