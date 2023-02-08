Эксперты оценили угрозу от сдвига Аравийской плиты при землетрясении в Турции и Сирии

Фото: АР/Hussein Malla

Кандидат физико-математических наук, геофизик, сейсмолог Анна Люсина рассказала, что при землетрясении в Турции произошел сдвиг Аравийской тектонической плиты, сообщает РБК.

Аравийская плита сместилась от Анатолийской почти на 3 метра, отмечает эксперт.

"Произошел сброс напряжения на одной части плиты. И, соответственно, вся плита стала активной, и эта активность распространяется и на другие части плиты", – сказала Люсина.

Геофизик также уточнила, что новые подобные ЧП могут произойти и на удаленных территориях из-за перераспределения напряжений.

Исследователь Национального института геофизики и вулканологии и Национального центра исследований Гуидо Вентура заявил ТАСС, что теперь после инцидента в Турции необходимо следить за афтершоками и посмотреть, где могут произойти следующие подземные толчки.

Вентура отметил, что следующие землетрясения могут произойти в районе Мертвого моря и на территории Ирака, однако точнее можно сказать только после наблюдений.

О сдвигах Аравийской плиты ранее высказался президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони. Ученый рассказал, что литосферные плиты сдвинулись на 3 метра всего за несколько десятков секунд.

При этом Дольони добавил, что общая величина разлома составила минимум 150 километров.

В свою очередь, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин рассказал, что для смещения литосферных плит на 3 метра характерно ЧП с амплитудой 9. Он считает, что не произошло смещения даже на метр.

Несколько землетрясений произошли в Турции в ночь на 6 февраля и днем в этот же день. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. Позже в стране ввели общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

Число погибших при землетрясении в Турции составило 5 434 человек, также пострадали 31 777 человек.

Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

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