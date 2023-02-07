Литосферные плиты сдвинулись на 3 метра из-за землетрясения в Турции

Фото: AP Photo/Khalil Hamra

Литосферные плиты сдвинулись на 3 метра в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на президента Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.

Он уточнил, что Аравийская литосферная плита сдвинулась на северо-восток-юго-запад по отношению к Анатолийской. По его словам, все произошло за несколько десятков секунд. При этом Дольони добавил, что общая величина разлома составила минимум 150 километров.

Ученый подчеркнул, что фактически Турция сдвинулась по отношению к Сирии.

Эксперт также рассказал, что афтершоки не прекратятся, пока накопленная энергия не будет высвобождена. Поэтому, указал Дольони, невозможно предсказать, когда закончатся повторные толчки.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

В результате происшествия погибли 3 549 человек.



Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!