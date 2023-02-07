В РАН сообщили, что предсказать землетрясение в Турции было невозможно

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Предсказать землетрясение в Турции и подготовиться к нему было невозможно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петра Шебалина.

В РАН прогнозировали, что землетрясение должно было произойти в течение 5 ближайших лет.

"В нашем институте был прогноз, по которому на большой территории, превышающей по размерам размеры Турции, ожидалось землетрясение магнитудой 8 в ближайшие 5 лет. Какие-то превентивные меры по этому прогнозу принимать не имело смысла, потому что при прогнозе на такой территории и такой период времени они экономически нецелесообразны", – отметил Шебалин.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

Число жертв катастрофы в Турции выросло до 3 432 человек. Ранения и травмы в результате сильной сейсмической активности получили 21 103 человека.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике с 1939 года. В связи с этим президент Турции объявил общенациональный траур, который продлится до 12 февраля.

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