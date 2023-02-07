07 февраля, 21:39Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 5 434
Фото: ТАСС/Tolga Ildun/ZUMA Press Wire
Количество жертв землетрясения на юго-востоке Турции увеличилось до 5 434 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.
Между тем, по словам чиновника, число пострадавших в результате ЧП достигло 31 777 человек.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Оно стало самым разрушительным стихийным бедствием в стране со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.
В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Он продлится до 12 февраля.
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