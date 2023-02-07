Минобороны Турции приступило к тушению пожара в порту Искендеруна

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Подразделения турецкого Минобороны начали ликвидировать пожар в порту Искендеруна.

"Вертолеты наших сухопутных войск и самолеты, принадлежащие ВВС Турции, занялись тушением пожара, который произошел в порту Искендеруна", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Ранее ведомство заявило, что пожар был потушен, но позже изменило свою публикацию.

Пожар охватил порт Искендеруна накануне после землетрясения. Там опрокинулся, а затем загорелся один из контейнеров. Изначально к тушению были привлечены портовые и муниципальные службы.

К утру вторника площадь пожара достигала нескольких сотен квадратных метров. Позже очевидец сообщила, что в порту "горит вообще все".

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. По последним данным, оно унесло жизни 4 544 человек. Пострадали больше 26 тысяч человек.



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