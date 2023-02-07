07 февраля, 20:24 (обновлено 07.02.2023 21:40)Происшествия
Минобороны Турции приступило к тушению пожара в порту Искендеруна
Фото: ТАСС/Serdar Ozsoy/Depo Photos via AP
Подразделения турецкого Минобороны начали ликвидировать пожар в порту Искендеруна.
"Вертолеты наших сухопутных войск и самолеты, принадлежащие ВВС Турции, занялись тушением пожара, который произошел в порту Искендеруна", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Ранее ведомство заявило, что пожар был потушен, но позже изменило свою публикацию.
Пожар охватил порт Искендеруна накануне после землетрясения. Там опрокинулся, а затем загорелся один из контейнеров. Изначально к тушению были привлечены портовые и муниципальные службы.
К утру вторника площадь пожара достигала нескольких сотен квадратных метров. Позже очевидец сообщила, что в порту "горит вообще все".
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. По последним данным, оно унесло жизни 4 544 человек. Пострадали больше 26 тысяч человек.
Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!