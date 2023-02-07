Введенный в Турции режим ЧП не повлияет на отдых туристов – СМИ

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Введенный в Турции режим ЧП не повлияет на отдых туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецкой туриндустрии.

"Нет, это совершенно не связанные между собой вещи. Тем более он был объявлен только в тех регионах, которые пострадали от стихийного бедствия", – подчеркнул собеседник агентства.

Он заверил, что туристы, которые отдыхают в курортных зонах, не столкнутся с неудобствами. Объявленный режим не отразится на их отдыхе.

В свою очередь, министерство иностранных дел РФ сообщило, что туристы, которые путешествуют самостоятельно, могут обращаться в связи с землетрясениями в департамент ситуационно-кризисный центр МИД России.

В ведомстве также призвали россиян воздержаться от поездок в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп из-за повышенной сейсмической активности.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение на три месяца. Режим ЧС будет действовать в 10 провинциях Турции. Президент добавил, что на данных территориях проживает порядка 13 миллионов человек, которые понесли сильные потери.

В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. В результате происшествия погибли 3 549 человек.



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