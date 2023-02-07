Эксперт заявил, что в Турции не были готовы к землетрясению такой силы

Фото: AP Photo/Khalil Hamra

Землетрясение в Турции оказалось более мощным, чем ожидалось от этой сейсмической структуры, поэтому последствия стали неожиданными для специалистов и обывателей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заведующего лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, доктора физико-математических наук Алексея Завьялова.

"Эта часть Анатолийского разлома, точнее – восточная ветвь анатолийского разлома – ранее была сейсмически активной, но на ней никогда не регистрировались землетрясения в такой магнитуде", – уточнил специалист.

По его словам, из-за этого сейсмическая опасность региона была недооценена. Завьялов добавила, что здания в регионе также строили недостаточно сейсмоукрепленными. Эксперт подчеркнул, что дома разрушились, так как не были рассчитаны на такую силу воздействия.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Позднее в стране произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

В Турции объявили общенациональный траур, который продлится до 12 февраля. В результате происшествия погибли 3 549 человек.



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