Москвичи несут цветы к посольству Турции в знак скорби по жертвам землетрясения



Жители столицы приносят цветы и свечи к зданию посольства Турции, чтобы почтить память погибших во время землетрясения. Зрители Москвы онлайн могут наблюдать за происходящим в режиме реального времени.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков находился около южного города Газиантеп с населением более 1 миллиона человек.

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