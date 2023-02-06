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Турецкую Анталью включили в зону риска из-за землетрясения

Турецкую Анталью включили в зону риска из-за землетрясения

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Число погибших при землетрясении на юге-востоке Турции увеличилось до 1 014 человек. Об этом сообщили местные власти.

По данным Минэкономразвития, информации о пострадавших туристах РФ пока не поступало. Дело в том, что часть туристов находится в городе Анталья, который включили в зону риска. Известно, что в Турции открылась горячая линия для российских туристов.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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