Турецкую Анталью включили в зону риска из-за землетрясения

Число погибших при землетрясении на юге-востоке Турции увеличилось до 1 014 человек. Об этом сообщили местные власти.

По данным Минэкономразвития, информации о пострадавших туристах РФ пока не поступало. Дело в том, что часть туристов находится в городе Анталья, который включили в зону риска. Известно, что в Турции открылась горячая линия для российских туристов.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции 6 февраля в 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.