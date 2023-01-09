Автобус с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Автобус с 54 пассажирами, следовавший из Караганды в Новосибирск, перевернулся на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщила помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

Она уточнила, что авария произошла в 17 километрах от села Панкрушиха. Надзорным ведомством организована проверка.

"На место происшествия выехал исполняющая обязанности прокурора Панкрушихинского района Ольга Фролова", – приводятся слова Антошкиной на сайте краевой прокуратуры.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Ранее сообщалось, что десять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в турецкой Газиантепе. Там столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.

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