07:22Происшествия
Автобус с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае
Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края
Автобус с 54 пассажирами, следовавший из Караганды в Новосибирск, перевернулся на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщила помощник регионального прокурора по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.
Она уточнила, что авария произошла в 17 километрах от села Панкрушиха. Надзорным ведомством организована проверка.
"На место происшествия выехал исполняющая обязанности прокурора Панкрушихинского района Ольга Фролова", – приводятся слова Антошкиной на сайте краевой прокуратуры.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
Ранее сообщалось, что десять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в турецкой Газиантепе. Там столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль.
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