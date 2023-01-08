Семь человек пострадали при возгорании вахтового автобуса под Томском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Томской области"

Вахтовый автобус загорелся на зимнике в Каргасокском районе на севере Томской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в 20 километрах от села Усть-Тым. По данным надзорного ведомства, в автобусе находились работники организации, которая занимается строительством автодорог и автомагистралей.

"По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства. Семь из девяти пассажиров автобуса получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего они были отпущены домой.

Установление причин возгорания находится на контроле прокуратуры Каргасокского района. Также организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда.

Ранее сообщалось, что на севере Томской области вахтовый автобус въехал в стоящий на обочине лесовоз, после чего загорелся. В салоне находились 19 работников нефтедобывающего предприятия, 16 из них получили ранения.

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