07:58Происшествия
Автобус с 50 пассажирами загорелся на остановке в Башкирии
Фото: 02.mchs.gov.ru
Автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, загорелся в башкирском городе Салавате. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
ЧП произошло рано утром в пятницу, 2 декабря, на остановке общественного транспорта "Три богатыря". Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. Пассажиры успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных.
К месту происшествия направили дополнительный автобус для продолжения маршрута.
"Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве. Транспортное средство направлялось в автопарк, поэтому пассажиров в нем не было.
До этого в Омске загорелся автобус с 12 пассажирами. Никто не пострадал. Людей оперативно вывели из горящего транспортного средства.
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