07:22Происшествия
Автобус с пассажирами загорелся в Омске
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Автобус с пассажирами загорелся в Омске. Граждан оперативно вывели из горящего транспортного средства.
В МЧС России по Омской области уточнили, что в автобусе загорелся моторный отсек. Это произошло в 06:57 по местному времени. Площадь пожара – три квадратных метра.
"В салоне на момент возгорания находиись 12 человек. Все эвакуировались, пострадавших нет. Пожар локализован в 07:01", – рассказали спасатели.
В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания.
Ранее автомобиль загорелся в районе дома № 56 на Балаклавском проспекте в Москве. Из-за происшествия было полностью перекрыто движение в сторону Профсоюзной улицы. К месту инцидента направили оперативные службы.
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