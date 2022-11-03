Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Автобус с пассажирами загорелся в Омске. Граждан оперативно вывели из горящего транспортного средства.

В МЧС России по Омской области уточнили, что в автобусе загорелся моторный отсек. Это произошло в 06:57 по местному времени. Площадь пожара – три квадратных метра.

"В салоне на момент возгорания находиись 12 человек. Все эвакуировались, пострадавших нет. Пожар локализован в 07:01", – рассказали спасатели.

В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее автомобиль загорелся в районе дома № 56 на Балаклавском проспекте в Москве. Из-за происшествия было полностью перекрыто движение в сторону Профсоюзной улицы. К месту инцидента направили оперативные службы.



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