Автомобиль загорелся на Балаклавском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся в районе дома 56 на Балаклавском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что из-за происшествия полностью перекрыли движение в сторону Профсоюзной улицы. К месту инцидента прибыли оперативные службы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы столкнулись грузовик, автобус и такси. В результате аварии легковой автомобиль оказался зажатым между грузовиком и автобусом. Жертвами ДТП стали два человека – 30-летний водитель и 34-летняя пассажирка такси.



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