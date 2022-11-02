Два человека погибли в результате ДТП в центре Москвы

Фото: Госавтоинспекция Москвы

В результате столкновения коммерческого автобуса, грузового автомобиля и автомобиля такси на улице 1905 года погибли два человека, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что происшествие произошло вблизи дома № 11.

"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли водитель и пассажир такси", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель грузовой машины покинул место происшествия.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. В телеграм-канале столичной прокуратуры уточнили, что работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы проинформировали, что в связи с аварией автобусы м35, 379, с344, с364 и с369 не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке "Метро "Улица 1905 года".

Там также уточнили, что движение в районе ДТП ограничено до одной полосы, и рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.

До этого ДТП произошло на внешней стороне 41-го километра МКАД. Движение транспорта осуществлялось по трем из пяти полос. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее в Кировской области водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в школьников. 14-летняя девушка погибла в результате происшествия, 13-летний мальчик получил серьезные травмы.

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