В ГИБДД назвали основные причины аварий в межсезонье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Невнимательность и пренебрежение ПДД на фоне ухудшения погодных условий являются основными причинами более частых аварий в межсезонье. Об этом ТАСС рассказали в главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

"Традиционно в начале ноября возрастает риск увеличения количества ДТП, главным образом незначительных. Основная причина таких происшествий – невнимательность водителей, пренебрежение правилами безопасности на дороге", – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что в это время года наблюдается ухудшение погодных условий, возможны осадки и даже гололедица. Поэтому водителям следует изменить свое поведение на дорогах в пользу более осторожного. Также нужно начать подготовку к зиме, заменив, прежде всего, резину. В условиях непогоды рекомендуется использовать противотуманные фары, а при сильном снегопаде нужно максимально снижать скорость и включать аварийные сигналы.

Между тем в межсезонье меры предосторожности должны принимать не только водители, но и пешеходы, отмечают в ГУОБДД. В темное время суток не лишним будет использовать светоотражающие элементы. В целом передвигаться по улицам следует более осторожно: ходить только по тротуарам, переходить дорогу только в разрешенных местах.

Ранее стало известно, что в России могут начать штрафовать автомобилистов за использование шин не по сезону. Согласно документу МВД, в период с декабря по февраль водителям легковых автомобилей и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках. А в период с июня по август запрет коснется шипованных шин, причем независимо от категории ТС.



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