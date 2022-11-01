В России планируют штрафовать водителей за шины не по сезону – СМИ

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ГИБДД будет штрафовать российских автомобилистов за использование шин не по сезону, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на документ МВД, который должен вступить в силу 1 марта будущего года.

В материале говорится, что в период с декабря по февраль водителям легковых автомобилей и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках. А в период с июня по август запрет коснется шипованных шин, причем независимо от категории ТС.

При этом регионы получат право увеличивать сроки действия ограничений в силу географических и погодных условий. Так, в Якутии зимним будет считаться период с октября по март, отмечает издание.

Уточняется, что этот норматив уже записан в техрегламенте, но ГИБДД за его нарушение не штрафует. После принятия "перечня неисправностей и условий", при которых запрещена эксплуатация автомобилей, такое право появится. Отмечается, что перечень является частью постановления правительства № 1090, которым утверждены ПДД.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал столичным автомобилистам сменить резину из-за прогнозируемого похолодания. Специалисты подчеркнули, что при наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой.

Водителям также напомнили, что манера вождения в зимний период отличается от лета. Так, автомобилистам следует избегать резких маневров и помнить, что тормозной путь в холодное время года увеличивается.



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