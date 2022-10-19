Автоэксперт рассказал, какую зимнюю резину выбрать в условиях города

Синоптики порекомендовали жителям столицы не затягивать и "переобуть" свой автомобиль к зиме. По их прогнозам, в городе к концу недели ожидается похолодание. При этом летняя резина меняет свои свойства в условиях низкой температуры. Разбираемся, какие шины лучше выбрать для города, а также когда их стоит менять.
Когда менять резину?
Переходить с летних шин на зимние необходимо при понижении среднесуточной температуры до пяти градусов тепла. Об этом Москве 24 рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
Состав летней и зимней резины отличается, что влияет на характеристики шин, например, на жесткость верхнего слоя протектора.
"Человек на пустом месте может столкнуться с проблемой, когда, двигаясь по холодному асфальту на летних шинах, вдруг почувствует, что под колесами как будто лед", – уточнил Васильев.
По мнению эксперта, ни в коем случае не стоит дожидаться выпадения снега. Лучше заранее поменять летнюю резину на зимнюю. Ситуация, когда внезапно выпадает снег, а большинство автомобилистов до сих пор не "переобулись", всегда чревата повышенной аварийностью на дорогах, подчеркнул Васильев.
Переход на зимнюю резину должен сопровождаться и сменой стиля вождения. "Не стоит думать, что после смены резины на зимнюю можно сразу ездить быстро и активно. Взаимодействовать с автомобилем нужно плавно и аккуратно. Это касается и рулевого колеса, и педали газа. Не пытайтесь удивлять скоростью и резкими маневрами. Зимние шины не любят резких действий при повороте руля", – заключил эксперт.
Липучки или шипы?
Современные зимние нешипованные шины, так называемые липучки, в городских условиях обеспечивают сцепление с дорогой ничуть не хуже, чем их альтернатива. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
"В условиях мегаполиса стоит отдать предпочтение липучкам. Шипованная резина более шумная и к тому же портит асфальт. По этой причине в европейских странах, за исключением скандинавских государств, использовать шипованную резину запрещено", – подчеркнул специалист.
Эксперт добавил, что класс автомобиля, будь это кроссовер или легковушка, не влияет на выбор типа зимней резины. Покупать липучки или шипованные шины стоит в первую очередь в зависимости от маршрута водителя.
"Предположим, человек живет в отдаленном районе Подмосковья, в котором не всегда оперативно убирают дороги и регулярно гололед. При этом в основном он ездит по своему району. Даже на легковом автомобиле ему стоит отдать предпочтение шипам", – считает специалист.
Как сэкономить на покрышках?
Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с Москвой 24 рассказал, что шины стоит покупать не в сезон. В противном случае можно остаться без скидок.
Кроме того, сэкономить на покупке зимних покрышек можно, если купить резину бывшую в употреблении. Однако в этом случае стоит уделить пристальное внимание бренду и ориентироваться на проверенных производителей, считает специалист.
Сэкономить на зимней резине также можно, продлив ей жизнь за счет правильной эксплуатации. "Существует так называемый индекс скорости шин, максимально одобренная производителем скорость для данного типа покрышек. Ни одни зимние шины не любят скорость, поэтому у них индекс ниже, чем у летних. Для многих зимних шин распространен показатель 110 километров в час. При превышении этой скорости шины начинают очень быстро изнашиваться", – предупредил автоэксперт.
Еще один способ ненадолго продлить жизнь шинам – поменять местами изношенную покрышку c более сохранившейся. Дело в том, что интенсивный износ зимней резины происходит на ведущих колесах, объясняет Канаев. Эксперт порекомендовал менять ее на новую, когда высота протектора остается 5 миллиметров.