Автоэксперт рассказал, какую зимнюю резину выбрать в условиях города

Синоптики порекомендовали жителям столицы не затягивать и "переобуть" свой автомобиль к зиме. По их прогнозам, в городе к концу недели ожидается похолодание. При этом летняя резина меняет свои свойства в условиях низкой температуры. Разбираемся, какие шины лучше выбрать для города, а также когда их стоит менять.



Когда менять резину?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переходить с летних шин на зимние необходимо при понижении среднесуточной температуры до пяти градусов тепла. Об этом Москве 24 рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Состав летней и зимней резины отличается, что влияет на характеристики шин, например, на жесткость верхнего слоя протектора.





Егор Васильев автомобильный эксперт У летних шин по мере падения температуры состав начинает плохо работать на традиционных покрытиях типа асфальт. Они становятся дубовыми и хуже взаимодействуют с поверхностью в пятне своего контакта. В силу того, что в среднем повышается жесткость шины, она начинает раньше переходить в скольжение. То есть автомобиль становится в какой-то степени менее управляемым.

"Человек на пустом месте может столкнуться с проблемой, когда, двигаясь по холодному асфальту на летних шинах, вдруг почувствует, что под колесами как будто лед", – уточнил Васильев.

По мнению эксперта, ни в коем случае не стоит дожидаться выпадения снега. Лучше заранее поменять летнюю резину на зимнюю. Ситуация, когда внезапно выпадает снег, а большинство автомобилистов до сих пор не "переобулись", всегда чревата повышенной аварийностью на дорогах, подчеркнул Васильев.

Переход на зимнюю резину должен сопровождаться и сменой стиля вождения. "Не стоит думать, что после смены резины на зимнюю можно сразу ездить быстро и активно. Взаимодействовать с автомобилем нужно плавно и аккуратно. Это касается и рулевого колеса, и педали газа. Не пытайтесь удивлять скоростью и резкими маневрами. Зимние шины не любят резких действий при повороте руля", – заключил эксперт.



Липучки или шипы?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Современные зимние нешипованные шины, так называемые липучки, в городских условиях обеспечивают сцепление с дорогой ничуть не хуже, чем их альтернатива. Об этом Москве 24 рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

"В условиях мегаполиса стоит отдать предпочтение липучкам. Шипованная резина более шумная и к тому же портит асфальт. По этой причине в европейских странах, за исключением скандинавских государств, использовать шипованную резину запрещено", – подчеркнул специалист.





Игорь Моржаретто автомобильный эксперт Шипованные шины хороши там, где приходится ездить по льду или по твердому снежному насту. Для городских улиц лучше использовать нешипованную зимнюю резину, на снегу она ведет себя совершенно адекватно и обеспечивает хорошее сцепление.

Эксперт добавил, что класс автомобиля, будь это кроссовер или легковушка, не влияет на выбор типа зимней резины. Покупать липучки или шипованные шины стоит в первую очередь в зависимости от маршрута водителя.

"Предположим, человек живет в отдаленном районе Подмосковья, в котором не всегда оперативно убирают дороги и регулярно гололед. При этом в основном он ездит по своему району. Даже на легковом автомобиле ему стоит отдать предпочтение шипам", – считает специалист.



Как сэкономить на покрышках?

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в беседе с Москвой 24 рассказал, что шины стоит покупать не в сезон. В противном случае можно остаться без скидок.





Сергей Канаев председатель координационного совета ФАР При покупке зимней резины сейчас сэкономить особенно не получится, потому что скоро люди массово поедут в шиномонтажные мастерские менять летнюю резину. Поэтому на ближайшее время предпосылок для снижения цен на зимнюю резину не наблюдается. С другой стороны, на летнюю резину продавцы уже сейчас дают неплохие скидки. Поэтому при наличии свободных денег имеет смысл закупить летние шины на будущий год, чтобы сэкономить.

Кроме того, сэкономить на покупке зимних покрышек можно, если купить резину бывшую в употреблении. Однако в этом случае стоит уделить пристальное внимание бренду и ориентироваться на проверенных производителей, считает специалист.

Сэкономить на зимней резине также можно, продлив ей жизнь за счет правильной эксплуатации. "Существует так называемый индекс скорости шин, максимально одобренная производителем скорость для данного типа покрышек. Ни одни зимние шины не любят скорость, поэтому у них индекс ниже, чем у летних. Для многих зимних шин распространен показатель 110 километров в час. При превышении этой скорости шины начинают очень быстро изнашиваться", – предупредил автоэксперт.

Еще один способ ненадолго продлить жизнь шинам – поменять местами изношенную покрышку c более сохранившейся. Дело в том, что интенсивный износ зимней резины происходит на ведущих колесах, объясняет Канаев. Эксперт порекомендовал менять ее на новую, когда высота протектора остается 5 миллиметров.

