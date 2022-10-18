Синоптик посоветовала автомобилистам не затягивать со сменой резины

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова посоветовала автомобилистам не затягивать со сменой резины. Об этом сообщает радио КП.

Метеоролог уточнила, что к концу недели в ночное время суток столбики термометров могут опускаться до 1–3 градусов, а по области – до -2. В дневное время температура будет составлять всего 3–8 градусов.

"Дневная температура у нас будет ниже, чем мы наблюдали на прошлой неделе. Автомобилистам нужно задуматься о том, чтобы перейти на зимний режим эксплуатации", – сказала эксперт.

По ее словам, когда температура воздуха достигает 5 градусов или опускается ниже, у летней резины меняются свойства. Кроме того, как уточнила Позднякова, летние колеса имеют при таких температурах худший коэффициент сцепления.

Ранее глава Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков рассказал, что уже при температуре 5–7 градусов летняя резина становится жестче, начинает дубеть, и, следовательно, увеличивается тормозной путь.

Эксперт посоветовал при первых прогнозах заморозков поменять резину и не затягивать до последнего. Он также отметил важность ранней покупки резины, чтобы она была на руках уже при первой непогоде.



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