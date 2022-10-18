Водителям рекомендовали не менять летние шины на зимние до снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Минтранс Подмосковья рекомендует водителям не менять летние шины на зимние до тех пор, пока не выпадет снег, сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на низкие для октября температуры, с заменой резины лучше подождать.

"Если вы планируете зимой ездить на шипованной резине, то пока снежный покров не покрыл дороги, не стоит этого делать. Шипы довольно сильно разрушают полотно, а также увеличивают тормозной путь, а в дождливую погоду ездить на шипованной резине гораздо хуже, чем на обычной", – говорится в сообщении.

В Минтрансе заметили, что небольшие заморозки не окажут сильного влияния на управляемость. При этом поменять летнюю резину на нешипованную зимнюю уже можно. Отмечается, что она не так вредна для дорог и обеспечивает хорошее сцепление не только на снегу, но и на льду.

Менять шины на зимние рекомендуется при среднесуточной температуре 5 градусов. При более низких температурах летние шины теряют эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. В этом случае управление машиной даже на сухом покрытии сравнимо с ездой по льду, а тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.

Ранее эксперт рассказал, что в столичном регионе пока рано переходить на зимнюю резину, однако позаботиться о переобувке стоит уже сейчас. Он пояснил, что уже при температуре 5–7 градусов летняя резина становится жестче, начинает дубеть, поэтому увеличивается тормозной путь. Он отметил важность ранней покупки резины, чтобы она была на руках уже при первой непогоде.

К сентябрю запасы шин в РФ составили более 80 миллионов штук, что на 30% больше, чем годом ранее. Текущих запасов хватит более чем на девять месяцев.

Сейчас в России есть более 33 миллионов зимних шин, что на 43% больше, чем в прошлом сезоне смены резины. Однако средняя стоимость шин для легковых автомобилей выросла на 46,5% – до 6,8 тысячи рублей.

Из общего запаса 65% шин произведены в России, а остальные были импортированы. В основном товары привозили из Китая, Гонконга, Южной Кореи, Турции и Узбекистана. Летом 2022 года произошло восстановление темпов отгрузок по большинству стран-импортеров.

Зимние шины подорожали в России в 1,5 раза

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