Автоэксперт рекомендовал начать подготовку к смене летней резины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском регионе пока рано переходить на зимнюю резину, однако позаботиться о переобувке стоит уже сейчас. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков рассказал, что уже при температуре 5–7 градусов летняя резина становится жестче, начинает дубеть, поэтому увеличивается тормозной путь.

"Мало этого, уже появляются на минусовой температуре участки, покрытые льдом, ледяной пленкой, наледь, так называемая, особенно на мостах, каких-то переездах, и, соответственно, вы просто может попасть в ДТП, потому что тормозной путь ваш будет абсолютно не тем, к которому вы привыкли летом", – пояснил Лысаков.

Эксперт указал на необходимость поменять и стиль езды в межсезонье и зимой из-за сложных условий. В частности, он посоветовал зимой плавно разгоняться и тормозить.

Лысаков рекомендовал при первых прогнозах заморозков поменять резину и не затягивать до последнего. Он также отметил важность ранней покупки резины, чтобы она была на руках уже при первой непогоде.

"Причем зимняя – это необязательно шипованная, как некоторые думают, зимняя резина сейчас очень хорошая выпускается, так называемые липучки в народе, то есть это резина, имеющая специальный протектор, который не требует в нее интеграции металлических шипов", – сказал Лысаков.

Вместе с тем он посоветовал использовать шипованную резину при поездках за городом.

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