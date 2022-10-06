В России исключили возможность дефицита шин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

К сентябрю запасы шин в России составили более 80 миллионов штук, что на 30% больше, чем годом ранее. Текущих запасов хватит более чем на девять месяцев, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ.

В настоящее время в России есть более 33 миллионов зимних шин, что на 43% больше, чем в прошлом сезоне смены резины. Однако средняя стоимость шин для легковых автомобилей выросла на 46,5% – до 6,8 тысячи рублей.

Из общего запаса 65% шин произведены в России, а остальные были импортированы. В основном товары привозили из Китая, Гонконга, Южной Кореи, Турции и Узбекистана. Летом 2022 года произошло восстановление темпов отгрузок по большинству стран-импортеров.

"В отдельных точках покупатели могут столкнуться с отсутствием конкретных знакомых брендов, но они всегда могут найти достойную альтернативу, в том числе и в сегменте редких размеров для спорткаров и тюнингованных машин", – сказал глава управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

Сергей Удалов из "Автостата" пояснил, что запасы шин сформировались исходя из планов продать 1,6 миллиона новых машин. Однако сейчас рынок сможет приблизиться лишь к 0,6 миллиона штук.

Кроме того, для комплектации новых машин сейчас используются массовые типоразмеры, так как в последние месяцы в России продаются в основном бюджетные модели. Удалов отметил, что срок замены по летним шинам составляет три или четыре года, поэтому весной 2023 года нужно будет обновить резину на проданных в 2018–2020 годах автомобилях.

Ранее эксперт рассказал, что в Московском регионе пока рано переходить на зимнюю резину, однако позаботиться о переобувке стоит уже сейчас. Он пояснил, что уже при температуре 5–7 градусов летняя резина становится жестче, начинает дубеть, поэтому увеличивается тормозной путь. Он отметил важность ранней покупки резины, чтобы она была на руках уже при первой непогоде.



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