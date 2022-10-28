Столичным автомобилистам рекомендовали сменить резину из-за похолодания

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал столичным автомобилистам сменить резину из-за прогнозируемого похолодания на следующей неделе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра.

"По прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе ночью температура будет опускаться ниже нуля, поэтому водителям нужно начать подготовку к зимнему сезону. При наступлении минусовых температур летняя резина перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что менять резину нужно при среднесуточной температуре до плюс 5–7 градусов.

Водителям также напомнили, что манера вождения зимой отличается от летнего периода. Так, автомобилистам следует избегать резких маневров и помнить о том, что тормозной путь в холодное время года увеличивается.

В свою очередь, в столичном Дептрансе отметили, что летняя резина жестче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии, говорится в сообщении департамента в телеграм-канале.

"Меняйте резину на зимнюю, когда температура доходит до 5–7 градусов, заполните бак "незамерзайкой", проверьте износ шин, отбалансируйте колеса, соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию", – посоветовали в Дептрансе.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил жителей Москвы о том, что на следующей неделе в городе может быть мокрый снег и ночные заморозки. Он также попросил водителей поменять летнюю резину как можно скорее.

До этого отмечалось, что в ближайшие дни москвичей ждет "барическая пила" – резкие перепады атмосферного давления. Оно будет изменяться с 752 миллиметров ртутного столба 28 октября до 734 миллиметров ртутного столба 30 октября, после этого вновь стоит ожидать сильную нестабильность.



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