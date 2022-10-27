Москвичей предупредили о резком похолодании и мокром снеге с понедельника

Фото: Агентство "Москва"

Понижение температуры, снег и гололедица ожидаются в Московском регионе в понедельник, 31 октября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Уже во второй половине воскресенья начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха, штормовым ветром с порывами до 15–20 метров в секунду, обратным суточным ходом температуры и сменой агрегатного состояния осадков", – отметил метеоролог.

По его словам, температура начнет понижаться постепенно. Так, утром в понедельник, 31 октября, в городе ожидается 10 градусов, днем столбики термометров могут показать уже 5–7 градусов, а вечером температура составит 1–3 градуса. Дожди превратятся в мокрый снег, видимость ухудшится до нескольких километров.

"Таким образом, с наступлением следующей недели глубокая осень сложит с себя полномочия и наступит предзимье", – отметил метеоролог.

Тишковец также предупредил о гололеде, который может образоваться на дорогах столицы вместе с понижением температуры. В связи с этим он посоветовал автомобилистам поменять резину.

До этого Тишковец заявил, что жителей столицы в ближайшие дни ждет "барическая пила", под которой понимаются резкие перепады атмосферного давления.

Синоптик уточнил, что давление будет изменяться с 752 миллиметров ртутного столба 28 октября до 734 миллиметров ртутного столба 30 октября, после этого вновь можно ожидать сильную нестабильность.



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