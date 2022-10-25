Синоптик предупредил о существенном похолодании в Москве в начале ноября

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Агентством "Москва" предупредил о существенном похолодании в Москве в начале ноября.

"До конца октября в Москве будет вполне комфортная и даже теплая погода, но мы уже ведем оценки, и вероятность того, что температура начнет понижаться во вторник, в первые числа ноября велика", – сообщил синоптик.

По его словам, о температурных значениях в начале ноября говорить еще рано, точные показатели станут известны позже.

Во вторник, 25 октября, в столичном Метеобюро заявили, что прошедшая ночь стала самой холодной за осень. Минимальный показатель температуры воздуха составил -2,1 градуса.

Однако, несмотря на это, Вильфанд сообщил о потеплении в предстоящие выходные, 29 и 30 октября. В эти дни в Москве прогнозируют до 10 градусов тепла, в Московской области – до 13 градусов тепла. Подобные температурные показатели в столице, считает эксперт, обусловлены перемещением теплых воздушных масс с запада и юго-запада.



Температура воздуха в столице в ночное время опустилась до -2 градусов

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